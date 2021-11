Mordverdacht: Frau starb in Innsbruck nach Messerattacke

In Innsbruck soll Freitag früh ein 59-jähriger Mann seine 50-jährige Frau mit einem Messer getötet haben. Die Tiroler Polizei nahm den dringend unter Mordverdacht stehenden Mann am Tatort fest. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen, derzeit seien die Spurensicherung und weitere Erhebungen im Gange, hieß es in einer Aussendung.

SN/APA/LUKAS HUTER Die Polizei nahm den Verdächtigen noch am Tatort fest