Ein Mann ist am Mittwoch im obersteirischen Knittelfeld (Bezirk Murtal) tot in seiner Wohnung gefunden worden. Da er Stichverletzungen aufwies, ermittelt die Polizei wegen Mordverdachts. Die Tat dürfte bereits in den Nachtstunden verübt worden sein, bestätigte die Polizei einen entsprechenden Bericht der Onlineausgabe der "Kleinen Zeitung".

SN/APA/LUKAS HUTER Die Polizei ermittelt wegen Mordverdachts