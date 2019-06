Mordversuch in Passail - "Aufgestaute Wut" als Motiv

Ein 24-jähriger Oststeirer hat in der Nacht auf Freitag im betrunkenen Zustand seinen besten Freund (21) mit Messerstichen schwer verletzt. Das Opfer befand sich nach einer Notoperation außer Lebensgefahr, laut Polizei war er am Nachmittag auf dem Wege der Besserung. Der 24-Jährige hat in einer Befragung am Nachmittag ein Geständnis abgelegt, er soll aus "aufgestauter Wut" gehandelt haben.

SN/APA/LUKAS HUTER Der 24-jährige Verdächtiger rief selbst die Polizei