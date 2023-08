Mordversuch-Prozess nach Gewalttat in Wiener U-Bahn

Weil er am 4. Jänner 2023 in einer Wiener U-Bahn-Garnitur einen 63 Jahre alten Mann mit der Faust bewusstlos geschlagen und dem hilflos am Boden Liegenden mit voller Wucht ins Gesicht getreten hat, muss sich ab kommendem Dienstag ein 21-Jähriger vor Geschworenen am Landesgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft unterstellt dem jungen Mann, in Tötungsabsicht gehandelt zu haben, die Anklage lautet daher auf versuchten Mord. Die Verhandlung ist auf zwei Tage anberaumt.

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Um versuchten Mord in einer U-Bahn geht es kommende Woche am Wiener LG