Mordversuch-Prozess nach Gewalttat in Wiener U-Bahn

Um einen mutmaßlichen Mordversuch in einer Wiener U-Bahn-Garnitur geht es am Dienstag in einem Schwurprozess am Landesgericht für Strafsachen. Ein 21-Jähriger schlug am 4. Jänner 2023 in der U3 einen 63 Jahre alten Mann zunächst mit Faustschlägen ins Gesicht k.o. und trat dann dem hilflos am Boden Liegenden mit voller Wucht mehrmals gegen den Kopf und den Oberkörper. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Täter zumindest mit bedingtem Tötungsvorsatz gehandelt hat.

Der 63-Jährige - Besitzer einer Trafik am Praterstern - war mit der U-Bahn am Heimweg, als er den Angeklagten auf seine ausgesprochen breitbeinige Sitzhaltung ansprach. Nachdem er eine erste Aufforderung wiederholte, das so genannte Manspreading zu unterlassen, kam es zu dem Gewaltausbruch, der auf Aufnahmen aus Überwachungskameras dokumentiert ist: der 21-Jährige stellte sich am Ende breitbeinig über den bewusstlosen Mann und trat diesem mit Schwung wiederholt gegen den Kopf und aufs Brustbein, sodass dieser schwere Verletzungen - unter anderem eine Gehirnerschütterung mit länger dauernder Erinnerungslücke, einen Bruch des Brustbeines, Brüche des rechten Schlüsselbeines und der ersten rechten Rippe sowie eine Fraktur des Nasenbeins mit Eindrückung des linken Anteils der Nasenbeinpyramide - erlitt. Die Gefahr, die von dem aus schwierigen familiären Verhältnissen stammenden Mann - er wuchs fremduntergebracht auf, hat keine Ausbildung abgeschlossen und war zuletzt ohne feste Bleibe - ausgeht, manifestiert sich auch darin, dass zwei weitere Gewalttaten von der Anklage mitumfasst sind. Er hatte schon am 29. und am 31. Dezember aus nichtigem bzw. ohne erkennbaren Anlass zwei Männer mit Faustschlägen attackiert und beiden die Nase gebrochen. Der eine hatte ihm keine Zigarette gegeben, der andere war einfach an einer Bushaltestelle gestanden. Die Staatsanwaltschaft hat für den Fall eines Schuldspruchs zusätzlich die Unterbringung des als gefährlich geltenden Angeklagten in einem forensisch-therapeutischen Zentrum beantragt.