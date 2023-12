Mordversuch mit Stromschlag: Prozess in Eisenstadt

Ein 83-Jähriger ist am Mittwoch in Eisenstadt vor Gericht gestanden, weil er im vergangenen Juli versucht haben soll, seine bettlägerige Frau mit einem Stromschlag zu töten. Die Staatsanwaltschaft hat die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum beantragt. Laut psychiatrischem Gutachten ist der Mann, der an Demenz und an einer Depression leidet, nicht zurechnungsfähig.

