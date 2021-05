Mordversuchprozess in Wels nach Messerangriff auf Ex

Ein 21-Jähriger, der mit einem Messer auf seine Ex-Freundin eingestochen haben soll, steht am Montag in Wels wegen Mordversuchs vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft hatte anfangs nur wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung ermittelt. Nachdem der Verdächtige in einer Einvernahme erklärt haben soll, der Tod der Ex wäre ihm egal gewesen, wurde er wegen Mordversuchs angeklagt. Danach änderte er offenbar erneut seine Aussage und sprach von einem "Stupser" gegen die Frau.

SN/APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCH Wieder eine Beziehungstat: Prozess im Welser Schwurgerichtsaal