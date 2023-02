Mordversuchprozess nach Schüssen auf Wiener Polizeibeamte

Wegen versuchten Mordes an zwei Wiener Polizisten muss sich ein 32-Jähriger am Donnerstag am Wiener Landesgericht verantworten. Die Anklage legt ihm zur Last, in der Nacht auf den 17. August 2022 in Wien-Penzing mit einer Pistole gezielt auf die Beamten der Polizeiinspektion Storchengasse geschossen zu haben, die von Augenzeugen alarmiert worden waren, weil der Mann geparkte Autos beschädigt hatte. Die Schüsse verfehlten die Polizisten.

Die Staatsanwaltschaft geht dessen ungeachtet und obwohl die Polizisten unverletzt blieben davon aus, dass der Angeklagte in Tötungsabsicht handelte. Die Polizisten gaben im Ermittlungsverfahren an, der Mann, den sie in ein Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses verfolgt hatten, habe plötzlich aus einer Bauchtasche eine Pistole gezogen, sich zu ihnen umgedreht und "gerade" in ihre Richtung geschossen. Ein Beamter betonte, er habe sogar noch den Rauch aus der Mündung gesehen. Der Angeklagte war im Tatzeitpunkt mit 2,1 Promille stark alkoholisiert und stand unter dem Einfluss von Kokain. Nach den Schüssen auf die Polizisten lief der Mann davon und versuchte sich in einer Garageneinfahrt zwischen Mülltonnen zu verstecken. Er wurde von Beamten der WEGA aufgegriffen und festgenommen.