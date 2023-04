Mordversuchsprozess in Graz nach Messerstich am Maturaball

Mit einem Stich in die Brust hat für einen jungen Burschen heuer im Jänner der Maturaball in Graz geendet. Der 19-jährige Angreifer musste sich wegen versuchten Mordes am Freitag vor einem Geschworenengericht verantworten. Er fühlte sich nur schuldig der schweren Körperverletzung, die Tötungsabsicht bestritt er. Warum er überhaupt ein Klappmesser am Ball mitgehabt hatte, konnte er nicht schlüssig beantworten.

BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Der 19-jährige Angreifer musste sich wegen versuchten Mordes am Freitag vor einem Geschworenengericht verantworten.