Mordversuchsprozess in Linz: Angeklagter "extrem gefährlich"

Ein 36-Jähriger, der seine Frau nach jahrelanger Gewaltausübung und erzwungenem Sex mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll, hat sich am Freitag u.a. wegen Mordversuchs und vierfacher Vergewaltigung vor dem Landesgericht Linz verantworten müssen. Laut Gutachten sei er zurechnungsfähig, aber "extrem gefährlich". Der Staatsanwalt will eine Verurteilung plus Einweisung in eine Anstalt.

SN/APA (Archiv/Gindl)/BARBARA GINDL Die Frau überlebte nur dank Notoperation