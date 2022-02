Mordversuchsprozess nach Attacke mit Auto in OÖ

Eine offenbar grundlos vom Zaun gebrochene, unter Alkoholeinfluss massiv eskalierte Streiterei zu Halloween zieht nun eine Reihe von Anklagen gegen einen 66-Jährigen und seine beiden Söhne nach sich. Dem Senior wird sogar Mordversuch zur Last gelegt. Er soll mit dem Auto auf einen Kontrahenten zugefahren sein. Insgesamt wurden bei dem Vorfall drei Personen - ein am ursprünglichen Streit Unbeteiligter und zwei Polizeibeamte - verletzt. Der Prozess startet am Montag in Wels.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Der Prozess ist für zwei Tage anberaumt