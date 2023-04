Mordversuchsvorwurf in Rattengift-Prozess in NÖ verworfen

Im Prozess um die Verabreichung von Rattengift ist der 53-jährige Angeklagte am Freitag am Landesgericht St. Pölten vom Vorwurf des versuchten Mordes freigesprochen worden. Ihm war angelastet worden, seinem betagten Vater die Substanz in Lebensmittel gemischt zu haben. Nicht rechtskräftig zu vier Monaten bedingter Haft verurteilt wurde der Landwirt wegen Körperverletzung und Nötigung, weil er den Altbauern mehrmals geschlagen und bedroht haben soll.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig