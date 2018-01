Mostviertler Gemeindepolitiker unter Missbrauchsverdacht

Ein Mostviertler SPÖ-Gemeindepolitiker steht unter Missbrauchsverdacht. Der Mann sitzt in St. Pölten in U-Haft, bestätigte Staatsanwalt Leopold Bien am Montag Online-Medienberichte. Zudem wurden im Haus des Verdächtigen NS-Devotionalien und illegale Waffen entdeckt. Die NÖ Sozialdemokraten teilten mit, der Mann werde am Dienstag bei einem Landesparteivorstand aus der SPÖ ausgeschlossen.

SN/APA/Webpic/hex Festnahme erfolgte am Donnerstag