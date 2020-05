Motorrad-Drama: Tennengauer starb vor den Augen seiner Familie

Tödliche Verletzungen hat am Sonntagnachmittag ein 51-jähriger Mann aus dem Tennengau bei einem Motorradunfall auf der Paß Gschüttstraße in Gosau erlitten. Familienangehörige wurden dabei Zeugen des Dramas.

Der folgenschwere Motorradsturz hatte sich laut Polizeibericht am Sonntag gegen 15:30 Uhr im Innenern Salzkammergut ereignet. Ein 51-Jähriger aus dem Bezirk Hallein fuhr mit seinem Motorrad auf der Pass Gschütt Straße im Gemeindegebiet von Gosau (Bezirk Gmunden) Richtung Hallstatt. Sein Stiefsohn begleitete ihn mit dessen Motorrad, vier weitere Familienmitglieder fuhren mit dem Pkw dahinter.

In einer leichten Linkskurve kam der 51-Jährige zu Sturz, prallte seitlich gegen eine Leitschiene und blieb regungslos liegen. Die Angehörigen begannen laut Polizei sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall jedoch so schwere Verletzungen, dass Gemeinde- und Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen konnten.

Im oberen Lavanttal ist am Sonntagnachmittag ein steirischer Motorradlenker tödlich verunglückt. Der 25-Jährige aus dem Bezirk Weiz war in einer vierköpfigen Gruppe auf der Packer Straße (B70) unterwegs, als er in Unterpreitenegg (Bezirk Wolfsberg) ins Schleudern kam und in das angrenzende Bachbett geschleudert wurde.

Der Steirer hatte zuvor die Leitschiene touchiert und war auch gegen einen Leitschienensteher geprallt. Reanimationsversuche durch die Rettungskräfte seien erfolglos geblieben. Die FF Preitenegg war mit 19 Personen bei der Bergung im Einsatz.

Die über den Packsattel (1.169 Meter über Adria) führende Packer Straße verbindet die Landeshauptstädte Graz und Klagenfurt. Vor dem Bau der Südautobahn (A2) war sie die beste Straßenverbindung der beiden Städte.

Quelle: APA