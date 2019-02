Motorrad-Stunt vor Gloriette in Schönbrunn

Touristen, die gerade ihren Sissi-Brunch in der Gloriette in Schönbrunn genossen, machten Augen, als Samstagfrüh ein Motorrad samt Lenker vor ihnen über eine Blaskapelle hinweg durch die Luft flog. "Masters of Dirt"-Fahrer Edgar Torronterras hatte sich mit seiner 100-Kilogramm-Yamaha-Maschine in die Höhe katapultiert.

