Motorradfahrer bei Frontalkollision mit Pkw gestorben

Ein Motorradlenker ist am Donnerstagnachmittag in seinem Heimatbezirk Tulln nach einer Frontalkollision mit einem Pkw gestorben. Der 43-Jährige hatte in Absdorf ein Fahrzeug überholen wollen und war gegen ein entgegenkommendes Auto geprallt, berichtete die Polizei am Freitag. Reanimationsversuche durch die Rettungskräfte blieben erfolglos, der Biker erlag seinen Verletzungen an der Unfallstelle.

Die Pkw-Lenkerin, eine 36-Jährige aus dem Bezirk Tulln, hatte trotz Bremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern könnten. Die L45 war nach dem Unfall gegen 14.30 Uhr mehr als zwei Stunden lang gesperrt. Quelle: APA