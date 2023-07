Motorradfahrer bei schwerem Unfall in Tirol zwischen Lastwagen und Auto eingeklemmt

Der 38-jährige Biker musste an der Unfallstelle reanimiert werden.



Ein Motorradfahrer ist nach einem Frontalzusammenstoß in Tirol am Montagnachmittag zwischen einem Lkw und einem Pkw eingeklemmt worden. Der 38-Jährige fuhr auf der Ötztaler Straße von Sölden kommend taleinwärts in Richtung Gurgl (Bezirk Imst). Bei einer Baustelle wurde der Verkehr wechselseitig angehalten. Der Motorradfahrer fuhr auf das Stauende auf, konnte einem vor ihm stehenden Pkw nach links ausweichen, kollidierte dann aber frontal mit einem entgegenkommenden Lkw.

Der Mann wurde laut Polizei zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt und musste an der Unfallstelle reanimiert werden. Nach der Erstversorgung wurde er per Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht.