Motorradfahrer bei Unfall im Bezirk Steyr-Land getötet

Ein 57-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag im Bezirk Steyr-Land auf der B115 ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Mann kurz vor 14.30 Uhr im Gemeindegebiet von Reichraming in Richtung Losenstein unterwegs und überholte in Arzberg eine Autokolonne. Als er sich auf Höhe des Wagens eines 22-Jährigen aus Großraming befand, scherte dieser ebenfalls zu einem Überholmanöver aus.

Der Wagen touchierte das Motorrad, dadurch stürzte der 57-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land. Er wurde tödlich verletzt, Reanimationsversuche blieben erfolglos. Quelle: APA