Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto ums Leben gekommen

Ein 62-jähriger Niederösterreicher ist Samstagmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto bei Leopoldschlag (Bezirk Freistadt) ums Leben gekommen. Der Mann aus dem Bezirk Amstetten erlag trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Eine Zwölfjährige am Sozius, die Tochter seiner Lebensgefährtin, kam mit dem Rettungshubschrauber in den Linzer Med Campus III.

SN/APA (Symbolbild/Punz)/HANS PUNZ Ein Rettungshubschrauber brachte die Verletzte ins Spital