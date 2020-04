Motorradfahrer flüchtet vor Wiener Polizei - Anzeigenflut

Ein Motorradfahrer hat am Abend des Ostersonntags der Polizei in Wien-Floridsdorf eine Verfolgungsjagd geliefert und dabei 16 Anzeigen ausgefasst. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger stoppte ein Motorrad-Streifenbeamter kurz nach 20.00 Uhr den 20-Jährigen, der auf einer mittelschweren Maschine unterwegs war, in der Siemensstraße. Der Lenker ließ einen Beifahrer absteigen und brauste davon.

SN/APA/LUKAS HUTER Die Polizei schnappte den Mann bei einer Tankstelle