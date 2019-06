Motorradfahrer in Tirol tödlich verunglückt

Am Gaichtpass bei Weißenbach (Bezirk Reutte) ist am Samstagvormittag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der Mann prallte nach Angaben der Polizei auf der B199 mit einem Wohnmobil zusammen und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Der deutsche Motorradfahrer war auf der Tannheimer Straße in Richtung Weißenbach unterwegs, als nach einer unübersichtlichen Kurve ein Wohnmobil von einem Parkplatz in die Straße einbog. Der Motorradfahrer bremste ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen das Wohnmobil. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Quelle: APA