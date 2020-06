Motorradfahrer stürzt in Tirol in Bachbett - schwer verletzt

Ein 64-jähriger Motorradfahrer ist am Freitag bei einem Unfall auf der Pass-Thurn-Straße (B161) in Jochberg (Bezirk Kitzbühel) schwer verletzt worden. Der Mann war in Richtung Mittersill unterwegs, als er bei einem Überholmanöver nach dem Wiedereinordnen ins Schleudern geriet, mit der Leitschiene touchierte und zehn bis 15 Meter den Abhang hinunterstürzte. Dort kam er in einem Bachbett zu liegen.

SN/APA (Punz)/HANS PUNZ Der Notarzthubschrauber brachte den Mann ins Spital