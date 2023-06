Motorradfahrer stürzte in Tirol 80 Meter ab

Ein 42-jähriger Fahrer eines Elektromotorrads ist Sonntagfrüh in Volders (Bez. Innsbruck-Land) nach einem Ausweichmanöver 80 Meter über ein steiles Waldstück abgestürzt und verletzt liegen geblieben. Eine nachkommende aufmerksame Fahrzeuglenkerin wurde auf das beschädigte Motorrad aufmerksam. Da sie einen Unfall befürchtete, blieb sie stehen und gab Rufe ab. Auf diese Weise nahm der 42-Jährige die Frau wahr und konnte sich ebenfalls bemerkbar machen, so die Polizei.

Der 42-Jährige fuhr gegen 3.40 Uhr im Ortsteil Großvolderberg auf einer Forstraße in Richtung Eppsteiner Aste. Als plötzlich ein Reh die Straße querte, wich der 42-Jährige aus, kam zu Sturz und fand keinen Halt mehr. Nachdem die Frau die Rettungskette in Gang gesetzt hatte, wurde der Verletzte mit einem Seilzug geborgen und in die Klinik nach Innsbruck gebracht.