Motorradkollisionen forderten in NÖ zwei Schwerverletzte

Auf Niederösterreichs Straßen ist es am Wochenende zu zwei Motorradkollisionen mit Pkw gekommen. In beiden Fällen wurden die Biker schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei am Montag. An einem Zusammenstoß in Nöchling (Bezirk Melk) war ein leicht alkoholisierter Autofahrer beteiligt. Er wurde der Staatsanwaltschaft sowie der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

SN/APA (Archiv/dpa)/Patrick Seeger Die Biker wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht