Ein 36-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagabend bei einem Unfall in Wien-Simmering ums Leben gekommen. Laut Zeugenaussagen war der Mann gegen 23.00 Uhr auf der Kaiser-Ebersdorfer-Straße in Richtung Simmeringer Hauptstraße unterwegs gewesen. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr er geradeaus in den dortigen Kreisverkehr und prallte gegen ein Verkehrszeichen.

SN/APA/BARBARA GINDL Der Mann erlag seinen schweren Verletzungen