Motorradlenker fing Feuer

Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land wurde am Samstagnachmittag bei einem Unfall mit seinem Motorrad bei Pregarten in Oberösterreich schwer verletzt. Bei dem Anprall fing das Motorrad Feuer und auch der Lenker, der ca. 30 Meter weiter in der angrenzenden Wiese zu liegen kam, begann zu brennen, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Das Motorrad brannte vollständig aus.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.25 Uhr in der Ortschaft Selker. Der Motorradfahrer wollte einen vor ihm fahrenden Traktor überholen und übersah dabei, dass ihm ein Pkw, gelenkt von einem 69-Jährigen aus dem Bezirk Freistadt, entgegenkam und prallte frontal gegen den Pkw. Nachdem der 18-Jährige Feuer fing, wurde er vom Traktorlenker gelöscht. Der Motorradfahrer wurde nach Erstversorgung durch das Rote Kreuz bzw. dem Notarzt mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Linz geflogen. Der Pkw-Lenker erlitt leichte Verletzungen. Quelle: APA