Motorradlenker starb nach Frontalkollision mit Pkw in Obertraun

Ein 55-jähriger Motorradlenker aus Mistelbach in Niederösterreich ist am Mittwoch nach einer Frontalkollision mit dem Pkw einer 27-Jährigen in Obertraun (Bezirk Gmunden) gestorben. Die Frau fuhr gegen 12.00 Uhr mit ihrer zweijährigen Tochter auf der Hallstätterseestraße (L547) in Richtung Hallstatt. Der 55-Jährige und seine um ein Jahr jüngere Frau kamen ihr auf ihren Motorrädern entgegen.

SN/APA (ARCHIV)/Federico Gambarini Der Zusammenstoß erfolgte aus bisher unbekannter Ursache