Verkehrsexperten, Polizei und Mediziner einig: Der Beginn der Motorradsaison darf nicht zur Belastung für Spitäler werden.

Die Temperaturen steigen, die Sonne wird am kommenden Wochenende in Österreich vielerorts Dauergast sein. Für die Motorradfahrer beginnt nun die Saison: Erste Ausfahrten und Tagestouren stehen auf dem Programm. Laut Verkehrsclub Österreich gibt es in Österreich 540.000 Motorräder. Sieben Prozent ...