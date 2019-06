Motorsägen-Schocker bei Maturaparty ausgeforscht

Eine Woche, nachdem ein Mann mit einer Motorsäge eine Maturaparty in Döbriach (Bezirk Spittal an der Drau) gecrasht hatte, ist am Donnerstag ein 57-jähriger Mann als Täter ausgeforscht worden. Wie die Polizei mitteilte, habe sich der Mann durch die "lautstarke Unterhaltung" der Jugendlichen gestört gefühlt und sie erschrecken wollen.

SN/APA (LPD Kärnten)/UNBEKANNT Der Mann fegte mit der laufenden Säge über die Tische