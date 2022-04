Mountainbike-Unfälle nehmen zu, immer mehr schwere Verletzungen mit E-Bikes

Der Boom an Elektrofahrrädern erreicht auch immer mehr die Berge, die Zahl der Unfälle und jene der Verletzten steigen. Mediziner und Sicherheitsexperten drängen daher auf bessere Prävention.

Jedes Jahr verletzen sich in Österreichs Bergen beim Mountainbiken rund 6500 Personen so schwer, dass sie im Spital behandelt werden müssen. Doch in den vergangenen Jahren hat sich die Entwicklung bei diesen Freizeitunfällen stark verändert. Es gibt nicht nur mehr Leute, die diesen Sport ausüben, sondern vor allem dank des Booms bei E-Bikes strampeln auch mehr ältere Personen über Forstwege bis in Gegenden, wo sie sonst nie hingekommen wären. Bei der Zahl der erfassten Unfälle kommt das ...