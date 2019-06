Im Gemeindegebiet Stans in Tirol ist am Donnerstagabend ein 41-jähriger Mann mit seinem Mountainbike tödlich verunglückt. Der Mann war allein unterwegs, kam aus derzeit noch unbekannter Ursache zu Sturz und überschlug sich mit dem Mountainbike. Trotz sofort eingeleiteter Hilfsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Die Unfallursache wird laut Polizei noch ermittelt.

Quelle: APA