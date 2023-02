"Mr Big" Chris Noth kommt zum Opernball

Hollywood-Schauspieler Chris Noth - bekannt als Mr. Big von "Sex and the City" - wird zum Wiener Opernball am 16. Februar kommen. Laut einer Aussendung wurde er als Ehrengast von Patricia Schalko (Ex-Frau von Milliardär und Immo-Tycoon Georg Stumpf) und ihrem Freund Rechtsanwalt Tassilo Wallentin als Ehrengast in ihre Loge eingeladen.

