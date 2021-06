Mückstein kündigt Vollimmunisierung für alle im September an

Im September werden alle Menschen in Österreich, die das wollen, beide Corona-Impfungen erhalten haben, auch alle Jugendlichen ab Zwölf. Dieses neue Impfziel gab Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) im Gespräch mit der APA am Dienstag aus. Er schloss "eine kleine vierte Welle im Herbst" dennoch nicht aus und kündigte an, die PCR-Testkapazitäten vor allem an den Schulen ausbauen zu wollen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Minister sprach am Dienstag mit Jugendlichen