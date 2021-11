Mückstein plant nächtliche Ausgangsbeschränkung für Geimpfte

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) will am Mittwoch über weitere Verschärfungen der Coronamaßnahmen diskutieren - darunter nächtliche Ausgangsbeschränkungen auch für Geimpfte. "Es wird auch für geimpfte Menschen nächtliche Ausgangsbeschränkungen geben. Das ist Teil des Maßnahmenpakets, das am Tisch liegt", sagte der Minister am Sonntagabend in der "ZiB 2" des ORF. Die angekündigte Impfplicht für Gesundheitspersonal soll nun gesetzlich vorbereitet werden.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Der Gesundheitsminister will Mittwoch weitere Maßnahmen verhandeln