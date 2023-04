Müllberge in Stall: Anzeige gegen Vorarlberger Landwirt

Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) hat einen Landwirt aus dem Bezirk Feldkirch wegen untragbarer Zustände in der Tierhaltung bei der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch angezeigt. Die Tierschützer zeigten in einer Aussendung Bilder von Kühen in einem völlig verdreckten Stall, ein Kalb steht auf einem Müllberg, eine tote Kuh steckt mit dem Kopf in Metallstangen fest. Der Verein fordert, dass dem Halter die Tiere sofort abgenommen werden. Die Behörde handle nicht schnell genug.

BILD: SN/APA/VGT.AT Untragbare Zustände in der Tierhaltung