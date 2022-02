Multimillionär aus Norwegen starb in Vorarlberg unter Lawine

Bei einem Unglück im Skigebiet Albona in Klösterle wurde ein Freerider, der mit einem Guide in einer vierköpfigen Gruppe unterwegs war, von den Schneemassen verschüttet. Wie sich nun herausstellte, handelte es sich um den Multimillionär Ole Martin Braathen aus Norwegen. Das Unternehmen des Immobilien- und Hotelinvestors bestätigte gegenüber Medien in Norwegen den Todesfall in Österreich.

SN/apa/themenbild Die Lawinengefahr bleibt in Westösterreich weiter hoch.