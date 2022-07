Murenabgänge nach Unwettern in Tirol

In Fulpmes im Stubaital (Bezirk Innsbruck Land) sind am Freitagabend zwei Personen verletzt worden, deren Auto von einer Mure mitgerissen worden war. Sie wurden von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und in die Klinik gebracht, bestätigte die Leitstelle Tirol gegenüber der APA entsprechende Medienberichte. Insgesamt wurden in der Nacht auf Samstag fast 200 Feuerwehreinsätze wegen Unwettern verzeichnet, vor allem im Bezirk Innsbruck-Land.

SN/APA/ZEITUNGSFOTO.AT/DANIEL LIEBL Das Auto wurde von der Mure mitgerissen