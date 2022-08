Musk sieht "Babykrise" als "Gefahr" für die Zivilisation

Für High-Tech-Milliardär Elon Musk muss die Welt "mehr Babys machen" - und weiter nach Öl bohren. Vor seiner Teilnahme an einer Energiekonferenz in Stavanger im Südwesten Norwegens sagte Musk am Montag vor Journalisten, die Welt stehe vor einer "Babykrise". Musk hatte bereits mehrfach erklärt, dass niedrige Geburtenraten eine "Gefahr" für die Zivilisation darstellen könnten, und bezeichnet neben erneuerbaren Energien auch die Geburtenrate als eines seiner "Lieblingsthemen".

SN/APA/NTB/CARINA JOHANSEN Mehr Öl und mehr Babys braucht es laut Musk, um die Welt zu retten