Muslimische Hilfsorganisation soll KARIMA heißen

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) arbeitet am Aufbau einer eigenen Hilfsorganisation, vergleichbar mit der katholischen Caritas oder der evangelischen Diakonie. Finanziert werden solle diese über eine Stiftung, sagte IGGÖ-Präsident Ümit Vural im APA-Interview. Im Herbst solle mit einer eigenen Imame-Ausbildung gestartet werden, kündigte er zudem an. Die Regierungspläne zum Islamgesetz lehnt er weiter strikt ab.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Vural baut eine muslimische Hilfsorganisation auf