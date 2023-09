Musterprozess um Abmahnbriefe dauert noch lang

Im Musterprozess um die Welle von Abmahnbriefen wegen Verwendung von Schriften des US-Konzerns Google auf Websites österreichischer Firmen kommt es zu einer längeren Verzögerung. Am Dienstag wurde das Verfahren, in dem die Mandantin des Abmahnanwaltes einen Friseur aus Amstetten klagte, am Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien auf unbestimmte Zeit vertagt.

BILD: SN/AP Der US-Konzern Google hat sich auf Seiten eines beklagten Friseurs aus Amstetten im Musterprozess um die Welle von Abmahnbriefen an österreichische Unternehmen als Nebenintervenient angeschlossen.