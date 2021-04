Mutige Linzerin schlägt Autodiebe in die Flucht

Eine resolute 41-Jährige hat sich am Mittwoch in Linz ihr gestohlenes Auto selbst zurückgeholt und die Täter im wörtlichen Sinn in die Flucht geschlagen. Als sie ihren Wagen neben einer Ampel stehen sah, riss sie - ungeachtet dessen, dass drei ihr unbekannte Männer drinsaßen - die Tür auf, packte den Fahrer an der Kleidung und ohrfeigte ihn. Daraufhin ergriff das offenbar verdutzte Trio die Flucht, berichtete die Polizei.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Der Lenker kassierte Ohrfeigen