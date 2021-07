Mutmaßliche Wilderer- und Tierquälerbande in OÖ vor Gericht

Im Landesgericht Wels müssen sich am Mittwoch acht Mitglieder einer mutmaßlichen Wilderer- und Tierquälerbande verantworten. Die Beschuldigten sollen von 2017 bis Mai 2020 Dutzende wild lebende Tiere verschiedenster Arten getötet haben. Bei Hausdurchsuchungen waren Unmengen von Fleisch und Trophäen, aber auch ein großes Waffenarsenal samt Schalldämpfern sichergestellt worden. Den Angeklagten - sieben Männer und eine Frau - drohen je bis zu drei Jahre Haft.

Die Beschuldigten sollen in unterschiedlicher Zusammensetzung in den Bezirken Gmunden, Linz-Land, Grieskirchen, Salzburg-Umgebung und Zwettl in Niederösterreich ihr Unwesen getrieben haben. Um Schonzeiten oder Schutzbestimmungen kümmerten sie sich laut Ermittlern nicht. Teilweise waren sie mit Nachtsichtgeräten und Wärmebildkameras unterwegs. Häufig wurde aus fahrenden Autos heraus geschossen. Der finanzielle Schaden bei Jagdpächtern liegt nach Schätzung der Exekutive in fünfstelliger Höhe, jener im Naturschutzbereich lässt sich monetär nicht wirklich beziffern.

"Es ist der längste Strafantrag den ich je eingebracht habe, seit 1993", sagte der Staatsanwalt zu Beginn und fasste die 25 Seiten kursorisch zusammen: So sollen Rehe, auch ein Kitz und Geißen, Füchse, Dachse, Wildschweine, Biber, Eichhörnchen, Vögel diverser Spezies - Amseln oder Spatzen ebenso wie Fasane, Gänsesäger, Reiher oder Eichelhäher - sowie Forellen gefangen bzw. getötet worden sein. 37 Fälle wertet die Staatsanwaltschaft als schweren Eingriff ins Jagdrecht, 35 weitere als Tierquälerei. Zudem werden fünf Angeklagten auch Vergehen gegen das Waffenrecht zur Last gelegt, sie sollen illegalerweise Waffen, Schalldämpfer, Zielfernrohre und Munition besessen haben.

Zwei Angeklagten wird zudem Urkundenunterdrückung vorgeworfen, sie sollen Jagdkarten gefälscht haben. Auch müssen sich einige wegen Hehlerei verantworten, hier geht es um die Verwertung des geschossenen Wildes. Ein Beschuldigter steht zudem wegen pornografischer Darstellung Minderjähriger vor dem Richter, weil er eine entsprechende Videodatei besessen haben soll.

Die Angeklagten - alle Österreicher, weitgehend aus dem Salzkammergut und einige miteinander verwandt - sind laut ihren Verteidigern teilweise geständig. Grundsätzlich geben sie eher die Wilderei zu, mit Tierquälerei wollen sie nichts zu tun haben. Bei der einzigen Frau auf der Anklagebank geht es nur um waffenrechtliche Delikte, die sie zugibt. Ob am Mittwoch ein Urteil gesprochen wird, war unklar.