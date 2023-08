Mutmaßlicher Mord und Suizid in Salzburg

Im Salzburger Flachgau ist am Montag eine 35-jährige Frau in ihrer Wohnung tot aufgefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass sie von ihrem Ehemann mit einem stumpfen Gegenstand getötet wurde. Der 41-Jährige hat sich danach das Leben genommen. Die beiden österreichischen Staatsbürger hinterlassen zwei minderjährige Kinder, die sich zum Tatzeitpunkt bereits bei Angehörigen der Familie befanden.

Der Ehemann hat laut Polizei an einem öffentlichen Ort in der Stadt Salzburg Suizid verübt. Den Ermittlungen zufolge ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, wie die Landespolizeidirektion am Dienstag informierte. Die Polizisten wollten anschließend die Witwe vom Tod ihres Mannes verständigen, konnten sie aber nicht auffinden.

Deshalb wurde die Wohnung des Ehepaares in Lamprechtshausen im Flachgau geöffnet. Dort wurde die Frau im Schlafzimmer tot aufgefunden. Sie dürfte mit einem stumpfen Gegenstand getötet worden sein. Um welchen Gegenstand es sich handelt, war zunächst unklar. Eine Tatwaffe wurde bisher nicht gefunden.

Das Landeskriminalamt Salzburg ermittelt wegen des Verdachtes des Mordes an der 35-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Obduktion der beiden Toten an.

(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u.a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: www.interventionsstelle-wien.at und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133 Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.)