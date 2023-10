"Mutmillion" für Wiener Schulen angekündigt

Wien bekommt mit 2024 einen neuen Fördertopf, um das Schulklima zu verbessern und psychische Belastungen von Kindern und Jugendlichen zu verringern. Unter dem Titel "Mutmillion" soll im nächsten Jahr eine Million für Projekte fließen, "die Schule zum angstfreien Raum machen", kündigte Wiens Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr am Freitag an. Auch nach 2024 soll es eine jährliche "Mutmillion" mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung geben, so ein Sprecher Wiederkehrs zur APA.

BILD: SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr kündigt neuen Fördertopf an