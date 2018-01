Mutter dürfte ihr Baby in Wiener Spital erstickt haben

Offenbar aufgrund psychischer Probleme hat eine 37-Jährige am Mittwoch ihr acht Monate altes Baby in einem Wiener Spital erstickt. Anschließend unternahm die Frau einen Selbstmordversuch, wurde festgenommen und in eine geschlossene psychiatrische Abteilung eingeliefert, berichtete die Polizei am Samstag.

SN/APA (Webpic)/HEX Über Beschuldigte wurde U-Haft verhängt