Mutter fand in Oberösterreich verweste Leiche ihrer Tochter

In Traun (Bezirk Linz-Land) hat eine Frau am späten Freitagabend die verweste Leiche ihrer Tochter gefunden. Die Mutter wollte die 48-jährige Frau in deren Wohnung besuchen und stieß dabei auf den leblosen Körper. Wie eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Oberösterreich zur APA sagte, war es aufgrund der fortgeschrittenen Verwesung nicht möglich, die Todesursache sofort zu bestimmen.

SN/APA (Symbolbild)/FMT-PICTURES/WO Laut Polizei soll die Leiche obduziert werden