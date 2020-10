Mutter legte Baby weg: Polizei spürte sie nach Jahren auf

Am Vorabend des Dreikönigstags 2016 hörte eine Frau ein Baby in einer Mülltonne bei einer Klagenfurter Wohnanlage wimmern. Das Kind konnte gerettet werden und lebt nun bei Adoptiveltern. Nun kommt es in dem spektakulären Fall aus Kärnten zum Prozess. Offenbar trug Kommissar Zufall zur Aufklärung bei.

SN/apa (eggenberger) Eine Frau hörte bei dieser Wohnanlage im Jänner 2016 Babyschreie aus einer Mülltonne.