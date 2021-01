Mutter mit Küchenmesser erstochen: 17 Jahre Haft

Ein 56-jähriger Mann ist am Donnerstag am Landesgericht Eisenstadt nicht rechtskräftig zu 17 Jahren Haft verurteilt worden, weil er im vergangenen Juli in Mühlgraben (Bezirk Jennersdorf) seine Mutter mit einem Küchenmesser erstochen haben soll. Das Geschworenengericht sprach ihn mit acht zu null Stimmen wegen Mordes schuldig. Der Angeklagte hatte sich geständig gezeigt. Sowohl der Staatsanwalt als auch der 56-Jährige gaben keine Erklärung ab.

SN/APA/ROBERT JAEGER Mordprozess gegen 56-Jährigen in Eisenstadt