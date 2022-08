Mutter nach Schütteltrauma in Wien festgenommen

Ein vier Monate altes Baby soll von seiner Mutter (28) in Wien-Favoriten so stark geschüttelt worden sein, dass es ein sogenanntes Schütteltrauma erlitt. Die Mutter wurde festgenommen und hat zugegeben, das Kind aus Verzweiflung, da es ununterbrochen geweint habe, einmal geschüttelt zu haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

SN/APA/THEMENBILD/ERWIN SCHERIAU Baby wegen Schütteltrauma in Lebensgefahr