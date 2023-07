Mutter soll in NÖ ihre zwei Kinder getötet haben: Festnahme

Eine Mutter soll am Montag in Absdorf (Bezirk Tulln) ihre beiden Kinder getötet haben. Anschließend soll die 36-Jährige in Suizidabsicht mit dem Auto gegen einen Baum gefahren sein. Die Frau wurde dabei verletzt. Die Verdächtige wurde festgenommen. Das Landeskriminalamt Niederösterreich - Bereich Leib und Leben sowie Tatortgruppe - ermittelt wegen Mordverdachts, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf Anfrage.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HERBERT PFARRHOFE Die niederösterreichische Polizei ermittelt